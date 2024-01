Crêpes party et jeux Salle des fêtes Blasimon, vendredi 2 février 2024.

Crêpes party et jeux Salle des fêtes Blasimon Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 18:00:00

fin : 2024-02-02 21:30:00

Le point local d’animation de Blasimon s’associe aux Nuits ludiks pour vous organiser une crêpes party ! Apportez vos délicieuses crêpes et partagez les autour d’un jeux de société ou de plateaux, le tout dans la bonne humeur assurée. Exceptionnellement, cette soirée aura lieu à la salle des fêtes de Blasimon et sur inscription jusqu’au 31 janvier. Le cidre et le jus de pomme sont offerts…

EUR.

Salle des fêtes Place de la République

Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



