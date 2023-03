Saint-Jouan fête Saint-Patrick – Session Crêperie Ty Billig, Saint-Jouan-des-Guérets (35)

Saint-Jouan fête Saint-Patrick – Session Crêperie Ty Billig, Saint-Jouan-des-Guérets (35), 16 mars 2023, . Saint-Jouan fête Saint-Patrick – Session Jeudi 16 mars, 19h00 Crêperie Ty Billig, Saint-Jouan-des-Guérets (35) Gratuit Session de musique irlandaise, menée par Fred Samzun et Tony Mac Carthy. Laissez-vous entraîner par les jigs, reels, hornpipes, polkas dans une ambiance de pub. Session ouverte aux autres musiciens. Entrée libre.Crêperie Ty Billig, 29 Grande rue à Saint-Jouan des GuéretsPetite restauration sur place. Tél. 02 99 81 14 69. source : événement Saint-Jouan fête Saint-Patrick – Session publié sur AgendaTrad Crêperie Ty Billig, Saint-Jouan-des-Guérets (35) 29, Grande Rue Crêperie Ty Billig, 35430 Saint-Jouan-des-Guérets, France [{« link »: « https://www.st-patrick.mairie-saintjouan.fr/images/st-patrick/2019/saint-patrick-session-2019.jpg »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/41473 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

