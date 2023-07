Animations & cinéma en plein air Val de Seine : projection du film Mort sur le Nil Crêperie Belle Isle Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Animations & cinéma en plein air Val de Seine : projection du film Mort sur le Nil Crêperie Belle Isle Issy-les-Moulineaux, 8 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux. Animations & cinéma en plein air Val de Seine : projection du film Mort sur le Nil Vendredi 8 septembre, 18h00 Crêperie Belle Isle  Dès 18 heures 30, partagez en famille, entre amis ou voisins, des moments conviviaux autour des animations organisées par le service de la Démocratie participative et des Quartiers en partenariat avec le CLAVIM (structures gonflables, jeux, etc.).  A partir de 19h30, un apéritif sera offert aux habitants, et pour rester dans cette ambiance festive, vous aurez la possibilité de pique-niquer ou de vous restaurer sur place à la crêperie Belle Isle.

Une fois la nuit tombée, vers 22h30, installés dans des transats, place à la magie du 7ème art à ciel ouvert projection du film Mort sur le Nil (Policier, thriller – 2022 – 2h07 – Kenneth Branagh Crêperie Belle Isle 10-12 Square Louis Blériot, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 38 66 28 En terrasse ou dans une salle au mobilier bordeaux, des crêpes et des galettes à base de produits régionaux. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Crêperie Belle Isle
10-12 Square Louis Blériot, 92130 Issy-les-Moulineaux
Issy-les-Moulineaux
92130 Hauts-de-Seine
Île-de-France
01 46 38 66 28

2023-09-08T18:00:00+02:00 – 2023-09-08T23:59:00+02:00

