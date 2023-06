Animations & cinéma en plein air Val de Seine : projection du film Mort sur le Nil Crêperie Belle Isle Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Animations & cinéma en plein air Val de Seine : projection du film Mort sur le Nil Crêperie Belle Isle Issy-les-Moulineaux, 30 juin 2023, Issy-les-Moulineaux. Animations & cinéma en plein air Val de Seine : projection du film Mort sur le Nil Vendredi 30 juin, 18h00 Crêperie Belle Isle Dès 18h Animations pour les enfants (jeux, maquillage, etc.), apéritif et structure gonflable. A partir de 19h30 Apéritif en musique en partenariat avec le Réacteur. Partagez ensuite vos spécialités lors d’un pique-nique « Auberge espagnole » ou en mangeant à la crêperie à proximité ! Vers 22h30 Projection gratuite du film Mort sur le Nil Synopsis : Au cours d’une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui devait être une lune de miel idyllique se conclut par la mort brutale de la jeune mariée. Ce crime sonne la fin des vacances pour le détective Hercule Poirot. A bord en tant que passager, il se voit confier l’enquête par le capitaine du bateau. Et dans cette sombre affaire d’amour obsessionnel aux conséquences meurtrières, ce ne sont pas les suspects qui manquent ! S’ensuivent une série de rebondissements et de retournements de situation qui, sur fond de paysages grandioses, vont peu à peu déstabiliser les certitudes de chacun jusqu’à l’incroyable dénouement ! Crêperie Belle Isle 10-12 Square Louis Blériot, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 38 66 28 En terrasse ou dans une salle au mobilier bordeaux, des crêpes et des galettes à base de produits régionaux. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T18:00:00+02:00 – 2023-06-30T23:59:00+02:00

2023-06-30T18:00:00+02:00 – 2023-06-30T23:59:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Crêperie Belle Isle Adresse 10-12 Square Louis Blériot, 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Crêperie Belle Isle Issy-les-Moulineaux

Crêperie Belle Isle Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/