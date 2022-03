Crêpage de chignons Espace Bonnefoy, 29 avril 2022, Toulouse.

Crêpage de chignons

Espace Bonnefoy, le vendredi 29 avril à 18:00

Théâtre ——- **Sortie de résidence** **Collectif Suzette et Nora** Une crêperie foodtruck, deux femmes en proie à une crise existentielle, voilà le décor de Crêpage de chignons, pièce initialement faite pour la rue. Les mains dans la farine et la tête embrumée, elles vont tenter de s’extraire des contraintes de la vie matérielle en portant un regard poétique sur leur condition. **De et par** Fanny Honoré et Nadège Rossato / Regards extérieurs Louise Tardif et Werner Buchler

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Espace Bonnefoy 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



2022-04-29T18:00:00 2022-04-29T23:59:00