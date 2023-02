CRÉONS DANS ET AVEC LA NATURE Saint-Père-en-Retz Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique Balade nature en famille à Paimboeuf, ponctuée d’activités sensorielles et créatives avec les éléments naturels.

Les balades en famille ont pour but de partager un temps de découverte en pleine nature. Contenu adapté aux jeunes enfants. Spéciale 4/10 ans et leurs proches (présence d’un adulte obligatoire). ot@tourisme-saint-brevin.fr +33 2 40 27 24 32 https://www.saint-brevin.com/ Saint-Père-en-Retz

