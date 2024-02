Créons avec les plantes Mézidon Vallée d’Auge, jeudi 11 juillet 2024.

Créons avec les plantes Mézidon Vallée d’Auge Calvados

Partons à la découverte des plantes sauvages au gré des petits chemins qui entourent le château médiéval. Puis laissons-les nous inspirer par leurs couleurs et leurs formes qui nous serviront à créer des tableaux végétaux et autres dessins naturels.

(4,5km/2h) Niveau 2

Partons à la découverte des plantes sauvages au gré des petits chemins qui entourent le château médiéval. Puis laissons-les nous inspirer par leurs couleurs et leurs formes qui nous serviront à créer des tableaux végétaux et autres dessins naturels.

(4,5km/2h) Niveau 2 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-11 14:30:00

fin : 2024-07-11 16:30:00

Mairie annexe de Crevecoeur-en-Auge

Mézidon Vallée d’Auge 14340 Calvados Normandie lnicolle@agglo-lisieux.fr

L’événement Créons avec les plantes Mézidon Vallée d’Auge a été mis à jour le 2024-02-16 par Calvados Attractivité