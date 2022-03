Créons avec Gutenberg Atelier d’un journal – musée de l’imprimerie Louhans Catégories d’évènement: Louhans

Créons avec Gutenberg

Atelier d'un journal – musée de l'imprimerie, 14 mai 2022, Louhans.

le samedi 14 mai à 19:00

C’est le défi que se sont lancés l’Écomusée et la direction de l’école autour du thème de la typographie. Faire découvrir aux jeunes publics l’impact de l’invention de l’imprimerie dans nos sociétés, découvrir la variété des typographies d’écriture, produire collectivement une affiche publicitaire, voici un petit aperçu du déroulé de cette belle aventure collective. Elle se termine avec la présentation de cette exposition, où les écoliers vous dévoilent toutes leurs créations graphiques réalisées pendant ce projet. Rassembler l’ensemble des écoliers de maternelle et primaire de l’école de Châteaurenaud autour d’un même projet ? Atelier d’un journal – musée de l’imprimerie 29 rue des Dôdanes 71500 Louhans Louhans Saône-et-Loire

