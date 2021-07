CREON-LE TOUR : La fête dans le guidon Créon, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Créon.

CREON-LE TOUR : La fête dans le guidon 2021-07-16 11:00:00 – 2021-07-16 17:00:00

Créon Gironde Créon

Rejoignez la fête et les animations des associations créonnaises : atelier vélo, zone biking avec vélos rigolos, jeux géants, défis fous, fresque collective, shooting cyclo-photo vintage, roue-tombola… et gagnez un vélo offert par la mairie de Créon et un séjour à vélo en Entre-deux-Mers !

Profitez de la retransmission du Tour en direct sur la place ! Envie de voir les champions de plus près ? Prenez place sur le cheminement du parcours !

Restauration et rafraîchissements sur place.

Rejoignez le Tour, à vélo et en groupe, depuis …

– Latresne avec l’association Terre & Océan – Balade à vélo le long de la Pimpine.

Sur inscription :nature.creonnais@terreetocean.fr -Places limitées -.

– Bordeaux Métropole ou Sauveterre-de-Guyenne.

Plus d’Informations sur la page Facebook de l’évènement.

