Les Boucles Créonnaises : course à pied caritative pour soutenir la recherche en cardiologie Place de la Prévôté, 27 mai 2023, Créon.

Nous sommes très heureux de vous informer que notre association organise une course à pied caritative pour soutenir une cause importante. Que vous soyez débutant ou coureur expérimenté, cette épreuve est ouverte à tous et sera une occasion de se dépasser tout en aidant les autres. Nous vous donnons rendez-vous le 27 mai prochain pour une expérience sportive solidaire au cœur de la ville de Créon. N’oubliez pas de vous inscrire et de venir nombreux !.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 23:00:00. EUR.

Place de la Prévôté

Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine



We are very pleased to inform you that our association is organizing a charity run to support an important cause. Whether you are a beginner or an experienced runner, this event is open to all and will be an opportunity to surpass yourself while helping others. We look forward to seeing you on May 27th for a sporting experience in the heart of the city of Créon. Don’t forget to register and to come in great numbers!

Nos complace informarle de que nuestra asociación organiza una carrera benéfica para apoyar una causa importante. Ya seas principiante o corredor experimentado, este evento está abierto a todos y será una oportunidad para superarte a ti mismo mientras ayudas a los demás. Te esperamos el 27 de mayo para vivir una experiencia deportiva solidaria en el corazón de la ciudad de Créon. ¡No olvides inscribirte y acudir en gran número!

Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass unser Verein einen Wohltätigkeitslauf organisiert, um einen wichtigen Zweck zu unterstützen. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Läufer sind, dieser Wettkampf ist für alle offen und wird eine Gelegenheit sein, sich selbst zu übertreffen und gleichzeitig anderen zu helfen. Wir freuen uns darauf, Sie am 27. Mai im Herzen der Stadt Créon zu einem solidarischen Sporterlebnis begrüßen zu dürfen. Vergessen Sie nicht, sich anzumelden und zahlreich zu erscheinen!

