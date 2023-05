Exposition de l’artiste « Shadow » 62 Boulevard Victor Hugo, 2 mai 2023, .

Le Bureau d’Information Touristique de Créon et l’association TANDE2M accueillent l’exposition de l’artiste « Shadow », du 2 au 31 mai 2023. « Peintre passionnée par la photographie noir et blanc, mes toiles se construisent autour de la rencontre de l’ombre et de la lumière. Les sujets s’imposent à moi de manière intuitive et intime, leurs témoignages de vie et de mort. Ils m’appellent et me racontent leurs histoires, leurs envies, leurs peurs, leurs joies et leurs peines. Je peins la différence, les joies, les souffrances pour ne pas oublier la beauté de ce qui m’entoure. La vita e bella. Les tableaux touchent les yeux, le cœur et l’esprit. Chacun est une porte entrouverte sur une réflexion. Regardez, observez, laissez libre cours à votre pensée… »..

2023-05-02 à ; fin : 2023-05-31 18:00:00. EUR.

62 Boulevard Victor Hugo Bureau d’Information Touristique

Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Tourist Information Office of Créon and the association TANDE2M welcome the exhibition of the artist » Shadow « , from May 2 to 31, 2023. « A painter with a passion for black and white photography, my paintings are built around the meeting of light and shadow. The subjects impose themselves on me in an intuitive and intimate way, their testimonies of life and death. They call me and tell me their stories, their desires, their fears, their joys and their sorrows. I paint the difference, the joys, the sufferings not to forget the beauty of what surrounds me. La vita e bella. The paintings touch the eyes, the heart and the mind. Each one is an open door to a reflection. Look, observe, give free rein to your thoughts ».

La Oficina de Turismo de Créon y la asociación TANDE2M acogen la exposición del artista « Sombra », del 2 al 31 de mayo de 2023. « Pintor apasionado por la fotografía en blanco y negro, mis cuadros se construyen en torno al encuentro de la sombra y la luz. Los sujetos se me imponen de manera intuitiva e íntima, sus testimonios de vida y de muerte. Me llaman y me cuentan sus historias, sus deseos, sus miedos, sus alegrías y sus penas. Pinto la diferencia, las alegrías, los sufrimientos para no olvidar la belleza de lo que me rodea. La vita e bella. Los cuadros tocan los ojos, el corazón y la mente. Cada uno es una puerta a una reflexión. Mira, observa, da rienda suelta a tus pensamientos ».

Das Fremdenverkehrsamt von Créon und der Verein TANDE2M richten vom 2. bis 31. Mai 2023 die Ausstellung der Künstlerin « Shadow » aus. « Die Malerin, die sich leidenschaftlich für die Schwarz-Weiß-Fotografie interessiert, baut ihre Gemälde um das Zusammentreffen von Licht und Schatten herum auf. Die Themen drängen sich mir auf intuitive und intime Weise auf, ihre Zeugnisse von Leben und Tod. Sie rufen mich und erzählen mir ihre Geschichten, ihre Wünsche, ihre Ängste, ihre Freuden und ihren Kummer. Ich male den Unterschied, die Freuden und die Leiden, um die Schönheit dessen, was mich umgibt, nicht zu vergessen. La vita e bella. Die Bilder berühren die Augen, das Herz und den Geist. Jedes ist eine halboffene Tür zu einem Gedankengang. Schauen Sie hin, beobachten Sie, lassen Sie Ihren Gedanken freien Lauf… ».

