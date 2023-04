Exposition du collectif « Matière Couleur » 62 Boulevard Victor Hugo, 1 avril 2023, Créon.

Le Bureau d’Information Touristique de Créon et l’association TANDE2M accueillent l’exposition du collectif « Matière Couleur », du 1er au 29 avril 2023. « Matière couleur » est le fruit de l’association d’un groupe de peintres et sculpteurs amateurs. Ceux-ci se côtoyaient depuis de nombreuses années ou se croisaient à l’occasion de divers salons, tous animés de la même passion. Chacun étant issu de formations différentes ou simplement autodidacte. Ce collectif a pour but de promouvoir la création d’art contemporain à travers diverses expositions..

The Tourist Information Office of Créon and the association TANDE2M welcome the exhibition of the collective » Matière Couleur « , from April 1st to 29th 2023. « Matière couleur » is the result of the association of a group of amateur painters and sculptors. They have been rubbing shoulders for many years or crossed paths at various exhibitions, all driven by the same passion. Each of them had different training or were simply self-taught. This collective aims to promote the creation of contemporary art through various exhibitions.

La Oficina de Turismo de Créon y la asociación TANDE2M acogen una exposición del colectivo « Matière Couleur », del 1 al 29 de abril de 2023. « Matière couleur » es el resultado de la asociación de un grupo de pintores y escultores aficionados. Llevan muchos años codeándose o se han conocido en diversas exposiciones, todos movidos por la misma pasión. Cada uno de ellos tiene una formación diferente o simplemente es autodidacta. El objetivo de este colectivo es promover la creación de arte contemporáneo a través de diversas exposiciones.

Das Fremdenverkehrsamt von Créon und der Verein TANDE2M begrüßen die Ausstellung des Kollektivs « Matière Couleur » vom 1. bis 29. April 2023. « Matière couleur » ist das Ergebnis des Zusammenschlusses einer Gruppe von Amateurmalern und -bildhauern. Diese waren seit vielen Jahren miteinander befreundet oder begegneten sich auf verschiedenen Messen, wobei sie alle von der gleichen Leidenschaft beseelt waren. Jeder hatte eine andere Ausbildung oder war einfach Autodidakt. Das Ziel dieses Kollektivs ist es, das zeitgenössische Kunstschaffen durch verschiedene Ausstellungen zu fördern.

