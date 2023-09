Exposition Créole Arts Café Saint-Pierre Catégorie d’Évènement: Saint-Pierre Exposition Créole Arts Café Saint-Pierre, 14 octobre 2023, Saint-Pierre. Exposition Samedi 14 octobre, 09h00 Créole Arts Café Entrée libre Cette maison de fière allure aux volets oranges, surmontée d’une grande galerie en bois, fut ni plus ni moins que le tout premier édifice reconstruit sur les ruines de la ville, après l’éruption de la Pelée. À l’intérieur, les vieilles pierres apparentes, la case à vent traditionnelle (l’unique à pouvoir être visitée aujourd’hui !), le potager ancien où se concoctait jadis des plats typiques, la cour intérieure et son bassin à poissons, le comptoir de vente hérité de la mercerie de madame Toussaint qui occupa dans le temps les lieux… sont autant d’invitations à faire un petit bond dans le passé, chez cette nouvelle adresse pierrotine qu’est le Créole Arts Café. On y va pour son architecture, mais aussi pour sa convivialité, les délicieuses recettes du chef du restaurant les Arômes. chaque jour renouvelées, son concept store de créations artisanales locales ou encore sa galerie d’art accueillant une nouvelle expo tous les deux mois. Texte de : Axelle Dorville Créole Arts Café 103 rue Victor Hugo 97250 Saint-Pierre Saint-Pierre 97250 Martinique 0596 97 67 87 https://www.lesaromes.fr/cr%C3%A9ole-arts-caf%C3%A9-saint-pierre/ Un lieu calme et agréable, chargé d’histoire en plein centre ville, juste en face de la poste ! Un concept store composé – d’un espace de restauration sur place et à emporter – d’un espace épicerie fine – une sélection d’artisans locaux pour vous faire plaisir ( ou pour offrir) – une visite historique – une galerie d’arts de plus de 100 m2 Parking et transports a proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T22:30:00+02:00

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T22:30:00+02:00 Créole arts café Détails Catégorie d’Évènement: Saint-Pierre Autres Lieu Créole Arts Café Adresse 103 rue Victor Hugo 97250 Saint-Pierre Ville Saint-Pierre Lieu Ville Créole Arts Café Saint-Pierre latitude longitude 14.742424;-61.175859

Créole Arts Café Saint-Pierre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre/