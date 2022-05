Crenoka + Eylia & Lou Berry + Blandine (French VIP Women) Les trois baudets, 9 juin 2022, Paris.

Le jeudi 09 juin 2022

de 20h00 à 22h30

. payant Prévente 10€ • Sur place 13€

Opération initiée par la Sacem en janvier 2011 avec le Midem, le CNM, la CSDEM et Yacast, French VIP accompagne et valorise pendant une année civile le travail de trois jeunes éditeurs indépendants et lors de grands rendez-vous musicaux (salons, festivals).

Eylia & Lou Berry

Eylia et Lou Berry précisent les contours de leur musique, tout à la fois nostalgique et moderne, envoûtante et réconfortante, et nous immergent un peu plus profondément dans leur monde intérieur. Un monde fait de rêves colorés et d’histoires d’amour, où les voix ne font plus qu’une, et où les mélodies se transforment en poèmes.

Blandine

Blandine est une artiste à deux visages. A la fois chanson française et musique électronique, poésies métaphoriques et constats d’une société qu’elle ne comprend pas. L’inspiration qu’elle puise au contact de l’océan et de la nature en général lui fait écrire de nombreux poèmes qui se transforment en chanson. Elle délivre une electropop acidulée, tantôt solaire et pleine d’énergie, tantôt lunaire et mélancolique car Blandine est chacune des parties de ces deux mondes. Avec le temps, ses textes deviennent un exutoire lui permettant d’exprimer ses engagements et opinions quant au monde dans lequel elle vit.

Crenoka

Crenoka, c’est le projet solo de Nastasia Paccagnini, également connue des projets Boys in Lilies et Thé Vanille. Fidèle à l’artisanat qu’invoque la création, Crenoka explore et expérimente. Bruits du monde intra et extraterrestres, sons digitaux, chansons maladroites lofi, fragments de réalité volée au dictaphone composent une pop de chambre précieuse et lumineuse. Le royaume de fiction qu’elle bâtit est teint de cyberpunk aux allures de manga où se bousculent les thèmes de la condition humaine, la mémoire, la réalité vs la technologie. Armée de ses machines, Crenoka crée un cocon fragile et intimiste pour conter ses histoires dans une mise à nu la plus totale.

Les trois baudets 64 boulevard de Clichy 75018 Paris

Contact : http://www.lestroisbaudets.com 0142623333 https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://lestroisbaudets.com/l-agenda/french-vip-women-crenoka-eyliaetlouberry-blandine-french-vip-women

Les Trois Baudets