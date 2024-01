CRENOKA ALKE LE TEMPS MACHINE Joue Les Tours, jeudi 21 mars 2024.

Fidèle à ses premières amours artificielles, Crenoka ne délaisse pas l’autotune mais se laisse aller vers de nouveaux horizons à la frontière du rock, du R’n’B et de l’hyperpop. Eidolon est donc un album chargé de belles contradictions. Pour sa release party, la formation s’agrandit de deux musicien·nes autour de batteries organiques saturées, de synthétiseurs transe et de guitares folk venant agrémenter ses chansons au bon goût acidulé des années 90 et 2000.De retour en formation trio, ÀLKE tisse une musique électronique indé et voyageuse, guidée par une voixqui navigue entre l’intime et l’universel.

Tarif : 9.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-21 à 19:30

Réservez votre billet ici

LE TEMPS MACHINE 45-49 rue des Martyrs 37300 Joue Les Tours 37