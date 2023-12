Portes Ouvertes Atelier de Céramique « Le Bleu du Large » CRÉMIOU Kerlouan, 23 décembre 2023, Kerlouan.

Kerlouan Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 13:30:00

fin : 2023-12-23 17:30:00

Esther Gouault, artiste céramiste, vous ouvre les portes de son atelier pour une expo-vente de Noël.

Boissons chaudes et douceurs sucrées pour vous accueillir et vous présenter son travail du grès, faïence et porcelaine : des pièces uniques, entièrement façonnées à la main, des objets décoratifs originaux pour l’intérieur, la table et le jardin. Émaux faits maison et engobes à l’ancienne.

CRÉMIOU JARDIN SOUS LE VENT

Kerlouan 29890 Finistère Bretagne



