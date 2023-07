Exposition Geoffroy Tobé CREMERIE Passy, 16 septembre 2023, Passy.

Exposition Geoffroy Tobé 16 et 17 septembre CREMERIE Entrée libre

Artiste, graphiste et enseignant, Geoffroy Tobé présente une exposition hybride entre son travail artistique et les archives du CREHA dont il s’inspirera pour proposer une réflexion sur l’événement de 1973 Sculptures en Montagne, Poème dans l’Espace.

Geoffroy Tobé s’est formé au dessin, à la peinture et aux arts graphiques à Penninghen, l’école de direction artistique, de communication et d’architecture intérieure installée dans les locaux de la prestigieuse Académie Julian à Paris. Il s’est par la suite spécialisé en édition et identité visuelle, pour des architectes, designers, maisons de mode, musées et manifestations artistiques. Il embrasse depuis quelques années une démarche plus artistique, menée notamment grâce à la peinture et aux techniques de l’estampe (sérigraphie et lithographie). Il vit et travaille aujourd’hui à San Diego en Californie, USA, tout en conservant une activité et des projets en France, particulièrement à Passy. Geoffroy a enseigné pendant 12 ans à Penninghen et enseigne depuis 2020 à l’Université de Californie San Diego.

Pour son exposition à La Crèmerie, Geoffroy présentera une exposition hybride entre son travail artistique et les archives du CREHA*, dont il s’inspirera pour proposer une réflexion sur l’évènement Sculptures en Montagne – Poème dans l’Espace dont 2023 signe le cinquantenaire. Sur une invitation de la mairie de Passy Geoffroy a par ailleurs travaillé à l’identité visuelle de l’évènement-anniversaire, regroupant pour la première fois son travail d’estampe et son savoir-faire graphique.

* Centre de Recherche et d’Étude sur l’Histoire d’Assy, association que sa famille et lui-même ont décidé de poursuivre suite au décès en 2022 de sa fondatrice et présidente Anne Tobé.

CREMERIE 273 rue de l’église 74190 PASSY Passy 74480 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.cremerie.art Espace « art et design » évolutif.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Geoffroy Tobé