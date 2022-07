Crème-Glacée, 26 octobre 2022, .

Crème-Glacée



2022-10-26 – 2022-10-27

Marie-Hélène Larose-Truchon

Maréva Carassou & Hélène Lina Bosch

L’insomniaque Cie



L’Insomniaque Cie s’attache dans ses créations à destination du jeune public à questionner la représentation de vies et de personnages à la marge de notre société. Avec Crème-Glacée, spectacle bruité qui se dessine en direct, les deux metteuses en scène explorent quatre générations au féminin et les relations qui se tissent entre elles.



Crème-Glacée est une enfant réfléchie et solitaire, couvée par Madame sa mère, une femme très occupée à sauver la planète et qui n’a jamais le temps de finir ses histoires. Crème-Glacée en a assez de se voir confier soir après soir à Samantha, la baby-sitter, une adolescente rebelle qui passe son temps à danser sur de la musique langoureuse. En plus, on lui interdit de manger de la glace, car son nom « est déjà bien assez sucré ». Par esprit de rébellion, Crème-Glacée décide alors de rompre le lien maternel et de plonger au fond du pot… Une fable initiatique aux notes délicieusement fantaisistes à savourer en famille.



DISTRIBUTION

avec Hélène Lina Bosch, Maréva Carassou & Florine Mullard ou Hélène Arnault

musique Grégory Joubert

création lumière Benoit Colardelle

collaboration scénographique Flora Chapelle

construction Collectif Les Martiens & Yann Norry

régie technique Benoit Colardelle

regard extérieur Jérôme Colloud & Christophe Garcia.

chargée de production Hélène Fontelle



PRODUCTION

production L’Insomniaque Cie • coproduction Le Totem – scène conventionnée Art, enfance, jeunesse à Avignon • avec le soutien du Théâtre Joliette – scène conventionnée art et création – expressions et écritures contemporaines à Marseille, de la Ville de Marseille, du Théâtre de Fontblanche à Vitrolles, du Théâtre de Cuisine à Marseille, de l’Arsud dans le cadre des plateaux solidaires, de la Drac Provence-Alpes-Côte d’Azur dans la cadre du programme Rouvrir le monde et de France Active PACA • la pièce Crème-Glacée de Marie-Hélène Larose-Truchon est publiée et représentée par L’ARCHE Éditeur & Agence théâtrale. www.arche-editeur.com

