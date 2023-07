Visite guidée Crématorium d’Orléans Métropole Saran Catégories d’Évènement: Loiret

Dans les premiers siècles de notre civilisation, la crémation était courante. Ce n'est qu'en 789 que Charlemagne interdit la crémation. Légalisée en 1887, il faut attendre 1963 pour que l'église catholique l'autorise. En 1914, le crématorium de Lyon ouvre ses portes et y pratique une seule crémation dans l'année. Et pourtant le nombre de crémations va prochainement dépasser celui des inhumations. Pour des raisons économiques ? Ethiques ? Ecologiques ?

Visite guidée Crématorium d'Orléans Métropole
Samedi 16 septembre 2023, 15h00
Crématorium d'Orléans Métropole
1251 Rue de Pimelin, 45770 Saran
Organisée par l'Alternative Funéraire

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

