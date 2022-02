Crémaillère Nouveau Studio Théâtre, 26 février 2022, Nantes.

2022-02-26

Horaire : 18:00 00:00

Gratuit : non Prix libre / bar et petite restauration sur place CB non acceptée. Entrée sur présentation du pass sanitaireInfos & réas : resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com / 02 51 86 13 06

Depuis le 1er janvier 2022, 3 nouvelles compagnies sont arrivées pour 2 ans (renouvelable 1 an) en résidence au Nouveau Studio Théâtre : – Guillaume Bariou / Biche Prod,- Audrey Bodiguel et Julien Andujar / VLAM Productions,- Marie-Laure Crochant, Stéphane Fromentin & Tommy Poisson / La Réciproque. Le samedi 26 février 2022 à partir de 18h, les compagnies organisent leur CRÉMAILLÈRE. Chaque compagnie présentera une performance au cours de cette soirée. Il était une fois un (mauvais ?) arbre, un catcheur, des fantômes d’After, des anagrammes, du son, de la lumière, des pop corn et un dancefloor.Installation vidéo, performances, lecture musicale et dj set de Esteban Smith (reprise party) Avec Julien Andujar, Guillaume Bariou, Audrey Bodiguel , Marie-Laure Crochant, Jérémie Donny, Stéphane Fromentin, Tommy Poisson, Nicolas Sansier, Esteban Smith

Nouveau Studio Théâtre adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com https://www.nouveaustudiotheatre.com/cr%C3%A9maill%C3%A8re-artistique