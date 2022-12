Concert – Le Secret de Marion Rampal & Pierre-François Blanchard Salle des fêtes Creissels Catégories d’évènement: Aveyron

Creissels

Concert – Le Secret de Marion Rampal & Pierre-François Blanchard Salle des fêtes, 20 janvier 2023 20:30, Creissels. Vendredi 20 janvier 2023, 20h30 Sur place Tarifs : de 5 à 12 euros info@millaujazz.fr, 0565608247, http://www.millaujazz.fr

Chanteuse, songwriter, Marion Rampal tisse un lien entre mémoire et invention, mot et mélodie. Elle a reçu la Victoire du Jazz 2022 dans la catégorie « Artiste vocal ». La chanteuse Marion Rampal et le pianiste Pierre-François Blanchard élaborent depuis leur rencontre un langage commun de l’interprétation qui bouscule les codes établis. Amoureux de mélodie classique, de Great Black Music, de chanson française, ils cherchent sans cesse un lien poétique et sonore qui transcende les styles, pour mettre à nu le cœur expressif des chansons dans de délicieuses dérives. Réalisé avec la complicité d’Alban Moraud (Les Arts Florissants, Moriarty), leur album Le Secret révèle des affinités entre mélancolie romantique et blues, conjugue dans un geste musical intempestif et créateur deux modernités qui ont fécondé le vingtième siècle. Le duo s’invente de nouveaux standards, des poèmes musicaux qui sont de « profonds miroirs » où les mouvements de l’âme se réfléchissent en des matières liquides, blues ou piquante fantaisie. Répondant à l’écriture de ces pièces, jouant comme celles-ci de la métamorphose, ils déploient un art de la suspension du temps, qui est aussi celui des grands interprètes improvisateurs de l’histoire du jazz. Concert dans le cadre des Escapades du Théâtre de la Maison du Peuple et de l’éco-festival Les Givrées. Billetterie / Réservation : – En ligne sur www.maisondupeuplemillau.fr / Au Théâtre, du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30

– Dans les villages qui accueillent le concert : contacter les mairies des communes de Creissels,Montlaur et Séverac d’Aveyron.

– 1h avant le début du spectacle, dans la limite des places disponibles

Renseignements : Tél. 05 65 60 82 47 | info@millaujazz.fr Salle des fêtes 1 Pl. du 19 Mars 1962 12100 Creissels Aveyron vendredi 20 janvier 2023 – 20h30 à 22h30

