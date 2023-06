Concert de Dorli’Sings, choeur de Swing’ Boersch Bas-Rhin Creissels, 17 juin 2023 20:30, Creissels.

Concert de Dorli’Sings, choeur de Swing’ Boersch Bas-Rhin Creissels Samedi 17 juin, 20h30

Concert du choeur de swing et de ses musiciens Samedi 17 juin, 20h30 1

Ca va swinguer à Boersch !

Dorli’Sings, un groupe à double choeur : un choeur féminin et un choeur mixte qui donnent envie de bouger.

L’ensemble, fondé en 2018, est dirigé par Martine Weiss. Le répertoire, en anglais et en français, s’organise autour du swing des années 1920 à 1960. On y trouve bien sûr quelques standards tels que Java Jive, Mr Sandman, Blue Skies mais également Tiens, tiens, tiens, Puttin on the Ritz, Le Jazz et la Java, Peroxyde swing et bien d’autres encore.

Des musiciens talentueux accompagnent les choeurs avec les instruments traditionnels du monde du jazz : piano, batterie, trompette, saxophone.

Pour le spectateur, il est impossible de rester immobile et de résister à l’envie de battre du pied, tant le rythme du swing est entraînant et donne envie de bouger.

L’accord visuel avec le répertoire est réalisé grâce à des chorégraphies ainsi que des tenues vintage évoquant la période du swing. C’est chatoyant, ça bouge, ça Swingue et ça chante !

Tout le monde ressort de nos concerts avec le sourire et une énergie retrouvée, avec le sentiment d’avoir passé une belle soirée et partagé un moment festif.

Boersch Bas-Rhin Salle des Fêtes Creissels 12100 Aveyron