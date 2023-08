Soirée mousse Creissels, 26 août 2023, Creissels.

Creissels,Aveyron

Le comité des fêtes est heureux de vous convié à sa deuxième fête votive, le Samedi 26 Août 2023..

2023-08-26

Creissels 12100 Aveyron Occitanie



The Comité des fêtes is pleased to invite you to its second fête votive, on Saturday August 26, 2023.

El Comité des Fêtes tiene el placer de invitarle a su segunda fiesta votiva el sábado 26 de agosto de 2023.

Das Festkomitee lädt Sie herzlich zu seinem zweiten Fest am Samstag, den 26. August 2023 ein.

