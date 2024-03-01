SEULE-EN-SCÈNE – CHLOÉ OLIVERES Creissan
SEULE-EN-SCÈNE – CHLOÉ OLIVERES Creissan, 1 mars 2024, Creissan.
Creissan,Hérault
SEULE-EN-SCÈNE
Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze
CHLOÉ OLIVERES.
2024-03-01 20:30:00 fin : 2024-03-01 . EUR.
Creissan 34370 Hérault Occitanie
ONE-MAN SHOW
When I grow up, I’m going to be Patrick Swayze
CHLOÉ OLIVERES
ESPECTÁCULO DE UN SOLO HOMBRE
De mayor seré Patrick Swayze
CHLOÉ OLIVERES
ALLEIN AUF DER BÜHNE
Wenn ich groß bin, werde ich Patrick Swayze sein
CHLOÉ OLIVERES
Mise à jour le 2023-09-29 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN