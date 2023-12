CABARET FRIVOLE Creissan, 17 février 2024, Creissan.

Creissan Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 19:30:00

fin : 2024-02-17

Un spectacle de chansons digne de l’âge d’or des cabarets parisiens. Laissez-vous emporter avec plaisir par une chanteuse fâchée (mais pas trop) avec l’amour… Des Histoires de Fesses, sur fond d’Amour… Les fantômes de Vian, Gainsvourg, Micheyl, Renard, Brassens et bien d’autres viennent hanter d’une façon amusante la scène.

Avec assiette charcuterie et formage, gâteaux sucrés. Vins rouges, blancs, rosés, pétillants non compris (tarif 15€)

Réservation obligatoire avant le 15 février.

EUR.

Creissan 34370 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN