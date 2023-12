FÊTE DE LA SAINT-VINCENT Creissan, 28 janvier 2024, Creissan.

Creissan Hérault

Début : 2024-01-28

Fête de la Saint-Vincent avec Alain Parfait et les Subjectifs en concert à 19h30

Dégustation de vin à partir de 18h + assiette gourmande

Organisé par le Conseil des Ainés, la municipalité, Arts et Terroirs et Creissan d’Hier et d’Aujourd’hui.

Réservation avant le 24/01.

