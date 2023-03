Soirée ciné : projection de 8 courts métrages et expo photo de réalisateurs calédoniens CREIPAC Noumea Catégorie d’Évènement: Nouméa

Soirée ciné : projection de 8 courts métrages et expo photo de réalisateurs calédoniens CREIPAC, 25 mars 2023, Noumea. Soirée ciné : projection de 8 courts métrages et expo photo de réalisateurs calédoniens Samedi 25 mars, 18h00 CREIPAC Entrée libre SOIREE CINEMA CALEDONIEN –

Samedi 25 mars à 18h00 dans les jardins du CREIPAC. PROJECTION 8 COURTS METRAGES DE FICTION – Présentation des films : Hélène Singer en présence des réalisateurs. PROGRAMMATION :

The Rob Mission De Terence Chevrin

Les Visites de Erwann Bournet

52 Mètres Plus Tard de Frédéric Rabaud

& Clotilde Gourdon

Souris ! de Roland Rossero

Spark de Maxence Roques

Grandz et petits boas de Wénael Astier

Attrape-rêves de Linda Terii

Du Love de Florian Sagez Simultanément vous pourrez cécrouvrir l’expo photo : Les réalisateurs du « Caillou »

Photographies de Clotilde Richalet Szuch présentées à l’occasion de la soirée cinéma : Exposition du 18 au 25 mars dans les salles voutées du CREIPAC REALISATRICES & REALISATEURS mis à l’honneur :

Erwann BOURNET

Terence CHEVRIN

Frédéric RABAUT et Clotilde GOURDON

Roland ROSSERO

Florian SAGEZ

Wenael ASTIER

Linda TERII

Maxence ROQUES A l’occasion de ses 25 ans, le Festival du cinéma de La Foa s’associe au CREIPAC pour proposer 25 portraits de réalisateurs calédoniens. Découvrez l’exposition dans sa globalité en juin 2023. CREIPAC 100 Avenue James Cook, Nouméa Noumea 98800 Secteur Ouest 254124 http://www.creipac.nc https://www.facebook.com/CREIPAC.nc/ Centre de Rencontres et d’Echanges internationaux du Pacifique Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T08:00:00+01:00 – 2023-03-25T11:00:00+01:00

2023-03-25T08:00:00+01:00 – 2023-03-25T11:00:00+01:00 © CREIPAC

Détails Catégorie d’Évènement: Nouméa Autres Lieu CREIPAC Adresse 100 Avenue James Cook, Nouméa Ville Noumea Lieu Ville CREIPAC Noumea

CREIPAC Noumea https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noumea/

Soirée ciné : projection de 8 courts métrages et expo photo de réalisateurs calédoniens CREIPAC 2023-03-25 was last modified: by Soirée ciné : projection de 8 courts métrages et expo photo de réalisateurs calédoniens CREIPAC CREIPAC 25 mars 2023 CREIPAC Noumea Nouméa

Noumea