Exposition | Histoire d’un succès : le service Flora Creil, 8 novembre 2023, Creil.

Creil,Oise

À partir de novembre 2023, le musée Gallé-Juillet met à l’honneur un des services les plus emblématiques créés par les manufactures de Creil et Montereau : le service Flora..

2023-11-08 fin : 2024-03-10 17:00:00. 3.75 .

Creil 60100 Oise Hauts-de-France



From November 2023, the Musée Gallé-Juillet will honor one of the most emblematic services created by the Creil and Montereau factories: the Flora service.

A partir de noviembre de 2023, el museo Gallé-Juillet expondrá uno de los servicios más emblemáticos creados por las fábricas de Creil y Montereau: el servicio Flora.

Ab November 2023 stellt das Gallé-Juillet-Museum eines der emblematischsten Service vor, die von den Manufakturen in Creil und Montereau geschaffen wurden: das Flora-Service.

Mise à jour le 2023-10-28 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise