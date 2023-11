Akli D.+ Tighri Uzar Nouvel An Berbère LA GRANGE A MUSIQUE, 27 janvier 2024, CREIL.

LA VILLE DE CREIL (L-D-21-6253 / 7275 / 7276) PRESENTE Gratuit pour les moins de 12 an(s) Artiste incontournable de la scène kabyle et de la World Music, Akli D. parcourt depuis plus de 20 ans les plus grandes scènes et festivals du monde. Il fusionne avec talent les sonorités kabyles, berbères, afro-beat, latino, rock et reggae. Son talent d’auteur compositeur le mène à collaborer avec les plus grands artistes sur scène ou en studio : Manu Chao, Steeve Hillage, Billy Cobham, Madgyd Cherfi, Femi Kuti..Véritable showman, Akli D. fait de ses concerts des moments uniques empreints d’énergie, d’émotion et de générosité… Les chants interprétés par le trio Tighri Uzar font résonner, à travers des chants collectés, l’histoire de la Kabylie. Ces trois sœurs pérennisent l’expression des femmes qui se sont approprié des lieux et des contrées vers lesquels un père, un mari, un amoureux, un fils ou un frère se sont exilés. Des territoires inconnus mais présents malgré la distance. Akli D, Tighri Uzar Akli D, Tighri Uzar

LA GRANGE A MUSIQUE CREIL 16 Rue Salvator Allende 60100

