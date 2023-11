La Jungle + Uto + Naked Soft Men LA GRANGE A MUSIQUE, 2 décembre 2023, CREIL.

La Jungle + Uto + Naked Soft Men LA GRANGE A MUSIQUE. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 20:30 (2023-12-02 au ). Tarif : 13.3 à 13.3 euros.

LA VILLE DE CREIL (L-D-21-6253 / 7275 / 7276) PRESENTE Gratuit pour les moins de 12 an(s) Le public isarien connais bien La Jungle, puisqu’ils se sont déjà pris leur claque à la GAM et au Celebration Days Festival. On ne se lasse jamais des concerts surpuissants du duo belge qui emprunte les codes traditionnels de la noise, s’en réapproprie des bribes et boucle tout pour répéter compulsivement des séquences conçues en live. UTO est un face à face imparable Emilie, chanteuse habitée, et Neysa au contrôle d’un synthé modulaire surpuissant. Le duo manie aussi bien les codes de l’efficacité que ceux de l’expérimentation. Si vous assistez à l’allumage des Naked Soft Men, c’est qu’il est déjà trop tard et vous voilà embarqué dans un trip à pleine vitesse rythmé par des tambours increvables, un bourdon constant et des cordes hurlantes qui trancheront tout sur leur passage. Uto, La Jungle Uto, La Jungle

Votre billet est ici

LA GRANGE A MUSIQUE CREIL 16 Rue Salvator Allende 60100

13.3

EUR13.3.

Votre billet est ici