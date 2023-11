The Strangers General Elektriks + Leeroy + Lateef LA GRANGE A MUSIQUE, 10 novembre 2023, CREIL.

The Strangers General Elektriks + Leeroy + Lateef LA GRANGE A MUSIQUE. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 14.8 à 14.8 euros.

LA VILLE DE CREIL (L-D-21-6253 / 7275 / 7276) PRESENTE Gratuit pour les moins de 12 an(s) The Strangers rassemble General Elektriks et deux rappeurs exceptionnels: le français Leeroy (Saïan Supa Crew) et l’américain Lateef The Truthspeaker (Blackalicious, Fatboy Slim). Les flow en français et en anglais se superposent naturellement sur des instrumentaux funky, soul et franchement hip hop, penchant vers Kaytranada ou Quasimoto. Un projet «concept» dans lequel le trio évolue en 2222, décrivant un futur dystopique pour mieux nous faire prendre conscience des enjeux de notre présent. FUB (French Urban Bantu), c’est l’esprit qui habite le son de “Pour l’Amour du Groove” (PLDG). D’un côté Il y a Mystraw, fin Beatboxer, Beatmaker aux accents ethio jazz et J-Dillesques, mélomane invétéré. En face Al20 Emcee au flow habité, saxophoniste, Beatmaker par nécessité et chanteur de Soul passionné. General Elektriks, Leeroy General Elektriks, Leeroy

Votre billet est ici

LA GRANGE A MUSIQUE CREIL 16 Rue Salvator Allende 60100

14.8

EUR14.8.

Votre billet est ici