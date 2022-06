Creil c’est l’été Creil Creil Catégories d’évènement: Creil

Oise Creil Du 9 juillet au 14 août, de nombreuses activités gratuites vous attendent à Creil !

Activités sportives, artistiques, ateliers, balade, rallye, jeux, initiations à de nombreux sports, spectacles…

Sans oublier le rendez-vous à ne pas manquer : Creil Bord de l’Oise (Sur l’Île Saint-Maurice à Creil, du 9 juillet au 7 août), un espace accessible gratuitement pour faire le plein d’animations ! Accrobranche, jeux d’eau, structure gonflable, mini-golf.

