Creil, C'est l'Été 2021, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Creil.

Creil, C’est l’Été 2021 2021-07-10 – 2021-08-08

Creil Oise

À partir du 10 juillet, à Creil, bougez, défoulez-vous, faites du sport, cultivez-vous, pendant 4 semaines Creil, C’est l’Été c’est la fête partout dans la ville.

Près de 300 animations sur plus de 40 sites

Défoulez-vous

Du basket, du foot, de la voile, de l’aviron, du Kayak, du Badmington, du quad, du tennis ballon, du teqball, de la gym, du paddle, de l’escalade, de la marche nordique, de l’accrobranche et de la luge aquatique, du golf, sans oublier l’incontournable concours de pétanque…. Vous allez avoir l’embarras du choix !

Détendez vous

Lecture pour les tous petits, ateliers créatifs, initiation aux claquettes, concerts, de la sculpture, du street art, des ateliers photos, des siestes musicales, les arts du cirque, le carnaval, des stages de danse, des sorties nature….

Apprenez en vous amusant

De la calligraphie, des ateliers scientifiques, la découverte de nouvelles cultures, des jeux éducatifs, un rallye patrimoine, des ateliers de sensibilisation aux gestes éco citoyens et à l’environnement, des contes autour du Monde, la découverte du ciel et des étoiles…

Des animations dans toute la ville

Il y a obligatoirement quelque chose qui se passe près de chez vous.

L’ile Saint Maurice, c’est The place to be ! le lieu central de Creil, c’est l’été qui accueille comme chaque année Creil Bord de l’Oise avec ses jeux d’eau qui accueillera de nombreux animations et notamment les jeux d’eau. La Maison Creilloise des Associations, l’Espace A Rodin, l’Espace Claude Monet, le Champs de Mars, L’Espace Bondy, les centres accueils de loisirs, les écoles de la ville, le club d’avion, la Piscine, l’Espace Carnot, tous les city stades, la Place Auguste Rodin, la Place de la petite Brèche, la Maison des parents, les squares de la ville, de nombreux gymnases, les parcs, la Faïencerie, Les 3 Médiathèques, l’Esplanade Georges Brassens, le Stade Vélodrome.

À partir du 8 juillet, retrouvez le programme de toutes les animations sur Facebook et Creil.fr

https://www.creil.fr/actualites/creil_cest_lete_2021

