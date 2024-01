COCANHA Creil, samedi 9 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09

Cocanha est un duo de chanteuses et percussionnistes qui explore la richesse du répertoire traditionnel occitan. Avec leurs voix harmonieuses et leurs tambourins à cordes, elles créent une musique vivante et dansante, qui mêle tradition et modernité. Elles réinventent les paroles des chansons, en affirmant leur puissance désirante et leur imaginaire à ciel ouvert. Cocanha chante en occitan, une langue minorée et méprisée par l’État français, pour revendiquer leur identité et leur diversité culturelle.

16 Boulevard Salvador Allende

Creil 60100 Oise Hauts-de-France



