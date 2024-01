LOUDBLAST Creil, dimanche 3 mars 2024.

LOUDBLAST Creil Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 20:30:00

fin : 2024-03-03

Loudblast est l’un des groupes pionniers de la scène metal française. Formé en 1985, il a su dès ses débuts imposer sa musique rapide et agressive. Mené par Stéphane Buriez, le groupe a su imposer sa musique rapide et agressive. Loudblast a sorti plusieurs albums à succès tels que “Sensorial Treatment”, “Disincarnate”, “Sublime Dementia” et “Frozen Moments Between Life and Death”. Après une pause en 1999, le groupe est revenu en 2002 avec un concert commémoratif pour Chuck Schuldiner (Death). En 2014, Loudblast a sorti l’album “Burial Ground” et a fêté ses 30 ans de carrière en 2015 lors d’un concert dantesque à Lille.

.

16 Boulevard Salvador Allende

Creil 60100 Oise Hauts-de-France



L’événement LOUDBLAST Creil a été mis à jour le 2024-01-16 par SIM Hauts-de-France – Office de Tourisme Creil Sud Oise