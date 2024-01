LA MOSSA Creil, samedi 17 février 2024.

LA MOSSA Creil Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17

fin : 2024-02-17

Les compositions du quatuor féminin La Mòssa s’inspirent des répertoires traditionnels d’Italie méridionale, de La Réunion, d’Espagne et d’Occitanie. Elles cherchent des sonorités plus rugueuses et font des percussions une sixième voix pour se libérer des codes du genre. La Mòssa est toujours en mouvement !

16 Boulevard Salvador Allende

Creil 60100 Oise Hauts-de-France



