POP Emotions CREFO Villeneuve d’Ascq Villeneuve d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

POP Emotions CREFO Villeneuve d’Ascq, 20 mars 2023, Villeneuve d'Ascq. POP Emotions 20 – 24 mars CREFO Villeneuve d’Ascq Chers Parents,

Les activités qui seront présentés lors de l’événement sont pensées pour accompagner votre enfant dans son développement à travers le jeu. Par l’imaginaire : la courte histoire de POP EN BALADE, peut l’aider à développer son schéma corporel, l’équilibre, la coordination, le rythme lui procurant un sentiment de maîtrise qui le rassure. L’objectif est d’inviter l’enfant à imiter en se servant de son corps et jouer. Un moment d’échange, de rire, de perception de soi-même et de ses limites. Les autres outils : – LES DINOSAURES DE COULEURS : Découvrir et reconnaître les émotions

– LA ROUE : Parler de ses émotions

–LES VISAGES : Identifier ses émotions, reconnaître les expressions liées aux émotions.

–L’ATELIER YOGA : Après avoir appris à exprimer ses émotions avec ses mots, c’est à présent à son corps tout entier de s’exprimer. En effet, la respiration et les émotions sont liées. (par exemple : Quand on est rouge de colère, on oublie de respirer.) Les postures de relaxation : lotus (ici) Aident votre enfant à se recentrer. Votre enfant dans un état d’éveil et d’écoute de ses propres ressentis pour ensuite s’ouvrir au monde comme POP ! Les postures d’équilibre (Arbre, grenouille, chien tête en bas) Lui permettent de prendre conscience de sa force et de sa tranquilité. Les postures d’étirements (chat, serpent) Lui permettent de grandir à la fois dans son corps et dans sa tête. Renforçant son sentiment de puissance et de confiance en lui. Il apprend à répartir son énergie dans tout son corps. CREFO Villeneuve d’Ascq 17 rue Denis Papin Villeneuve d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T17:00:00+01:00 – 2023-03-20T19:00:00+01:00

2023-03-24T17:00:00+01:00 – 2023-03-24T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu CREFO Villeneuve d'Ascq Adresse 17 rue Denis Papin Ville Villeneuve d'Ascq Departement Nord Lieu Ville CREFO Villeneuve d'Ascq Villeneuve d'Ascq

CREFO Villeneuve d'Ascq Villeneuve d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve d'ascq/

POP Emotions CREFO Villeneuve d’Ascq 2023-03-20 was last modified: by POP Emotions CREFO Villeneuve d’Ascq CREFO Villeneuve d'Ascq 20 mars 2023 CREFO Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve d'Ascq Nord