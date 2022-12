Séjour multisports et Lumières de Laval CREF Laval Catégories d’évènement: Laval

Séjour multisports et Lumières de Laval CREF, 19 décembre 2022, Laval. Séjour multisports et Lumières de Laval 19 – 23 décembre CREF

285€ (Pas de transports organisés pour ce séjour)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. handicap auditif;handicap intellectuel;handicap psychique;handicap visuel;handicap moteur hi;ii;pi;vi;mi CREF 109 avenue pierre de Coubertin laval Les Pommeraies Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire En cetter periode de vacances de fin d’année, lassociation des Francas proposent aux enfants bénéficiaires de vivre un séjour autour de 2 axes forts:

– La pratique sportive, en particulier de sports inovants.

– Vivre un temps de vacances autour des fetes de fin d’année. Le groupe sera accueillit au CREF de Laval, structure d’accueil et d’accompagnement de projets sportifs.

Les Francas disposeront de nombreuses infrastructures sportives à proximité pour faire découvir de nombreux sports méconnus et inovants aux enfants et aux jeunes de 7 à 15 ans.

