Créez votre récompense sportive ! Archéo'site Les Rues-des-Vignes, jeudi 25 avril 2024.

Créez votre récompense sportive ! Atelier animé par Sylvie Valdher Jeudi 25 avril, 14h00 Archéo’site

« Athlon » (qui a donné le mot « athlétisme ») est le terme grec qui désignait la récompense, ce qui souligne que le but de l’athlète grec, était bien de gagner. Si les médailles et les coupes constituent aujourd’hui les récompenses suprêmes, il n’en était pas de même dans l’Antiquité. Chez les Grecs, les premiers honneurs étaient décernés après chaque épreuve par la remise d’un bandeau de la victoire et d’une palme. Le dernier jour des Jeux, les vainqueurs recevaient une couronne. La feuille composant la couronne variait en fonction des jeux : olivier à Olympie, laurier à Delphes, céleri sauvage à Némée ou encore pin à Isthme. Durant cet atelier, Sylvie Valdher vous expliquera tout ce système de récompenses et les enfants pourront fabriquer leur propre couronne de laurier.

Informations pratique :

Mercredi 24 avril

De 14 h à 15 h 30

Atelier réservé à un public familial

Réservation obligatoire

Archéo’site 882 rue Haute 59258 Les Rues-des-Vignes Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France

archéosite CAC Cambrai