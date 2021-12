Créez votre propre conte de Noël en ligne, 17 décembre 2021, .

Créez votre propre conte de Noël

du vendredi 17 décembre au mercredi 22 décembre à en ligne

Activez votre esprit de Noël ! Donnez vie à votre arbre de Noël, ré-enchantez le destin de la petite marchande d’allumettes ou imaginez votre propre pôle Nord ! À l’approche des fêtes et grâce à cet atelier alliant écriture créative et prise de parole, créez ou co-créez un conte merveilleux et entraînez-vous à le raconter afin d’être le meilleur conteur de la famille. Vous pouvez aussi l’imprimer ou l’illustrer pour l’offrir à un proche, voire en faire la première étape d’un projet d’édition. ➡️ Atelier de travail et d’échange ludico-pratique, adapté aux duo/couple. ➡️ Le tarif comprend la partie théorique + la partie pratique + la lecture + les conseils aux rédacteurs + l’échange de groupe + suivie d’une lecture privée de votre conte, assortie de commentaires, par Ambre les jours suivant l’atelier. Avec Ambre Blanes, coach en prise de parole et écrivain : [[https://www.ambreblanes.com](https://www.ambreblanes.com)](https://www.ambreblanes.com) événement Facebook : [https://www.facebook.com/events/916348905663606?ref=newsfeed](https://www.facebook.com/events/916348905663606?ref=newsfeed)

Dès 15 ans, réservation obligatoire, payant.

Atelier de travail et d’échange ludico-pratique alliant écriture et prise de parole

en ligne Orléans Métropole Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T14:00:00 2021-12-17T16:30:00;2021-12-18T11:00:00 2021-12-18T13:30:00;2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T12:30:00