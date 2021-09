Genève Salle du Multatuli Genève Créez votre liniment démaquillant & votre lotion florale visage Salle du Multatuli Genève Catégorie d’évènement: Genève

Offrez-vous un moment **créatif** et **convivial** en participant à **un atelier cosmétique 100% naturel** Samedi 16 octobre 2021 ! Au programme : – Un **liniment** à l’huile d’olive qui démaquille en douceur la peau – Une **lotion florale** qui tonifie et apaise la peau Deux soins complémentaires 100% naturels et personnalisés ! **Infos & inscription ici** : [[https://art-du-cosmetique.com/produit/atelier-cosmetique-liniment-demaquillant-lotion-visage/](https://art-du-cosmetique.com/produit/atelier-cosmetique-liniment-demaquillant-lotion-visage/)](https://art-du-cosmetique.com/produit/atelier-cosmetique-liniment-demaquillant-lotion-visage/) Au plaisir de partager cet atelier avec vous ! Atelier soutenu par le Service Agenda 21 -Ville durable de la Ville de Genève _Association L’Art du Cosmétique au Naturel_

Nombre limité de participants (adultes), sur réservation au prix promotionnel de 37.80CHF

Samedi 16 octobre 2021 à 14h, venez fabriquer un liniment démaquillant et une lotion florale visage: deux soins essentiels 100% naturels et personnalisés ! Salle du Multatuli Rue de Montbrillant 16, 1201 Genève Genève Grottes et Saint-Gervais

