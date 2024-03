Créez votre festival de cinéma avec CUULT’ ! Paris – La Défense Arena Nanterre, mardi 26 mars 2024.

Créez votre festival de cinéma avec CUULT’ ! Venez découvrir notre plateforme de cinéma interactive ! 26 – 28 mars Paris – La Défense Arena

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-26T11:00:00+01:00 – 2024-03-26T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-28T11:00:00+01:00 – 2024-03-28T17:00:00+01:00

Vous souhaitez créer votre festival de cinéma en ligne ?

✨ Adhérez à la plateforme CUULT’ ! …

Conçue comme une place de marché, la plateforme permet le partage en direct de séances-débats en ligne et/ou en présentiel.

Le petit plus ? Chaque évènement est interactif ! Les publics à distance peuvent communiquer avec les intervenant.e.s via notre système de tchat.

Le dispositif s’adresse à la fois aux distributeur.ices souhaitant événementialiser leurs sorties en partageants leurs événements entre salles de cinéma ou en salle virtuelle, aux festivals voulant élargir leur audience en partageant leur programmation dans une région donnée ou en dehors, aux exploitant.e.s, réseaux et ententes désirant accueillir encore plus d’événements et offrir à leur.e.s spectateur.ices des échanges riches avec divers invernant.es ainsi que de partager leurs propres événements.

Enfin, dispositif s’adresse à toute personne ou structure désireuse de diffuser un événement vers des lieux culturels ou vers une salle virtuelle dédiée.

Paris – La Défense Arena Paris La Défense Arena Nanterre 92000 Quartier du Parc Nord Hauts-de-Seine Île-de-France