Vous souhaitez créer votre propre activité et devenir entrepreneur. Vous avez besoin d'être accompagné dans votre projet, venez rencontrer l'équipe "LES DETERMINES" le mardi 15 mars 2022 à l'Espace Mosaïque à 9h. Inscrivez-vous auprès du Relais Entreprise Emploi (R2E) 05 62 87 30 10 contact.r2e@mairie-cugnaux.fr

