Ardoix Ardoix Ardèche, Ardoix Créez votre baume de soins 100% naturel Ardoix Ardoix Catégories d’évènement: Ardèche

Ardoix

Créez votre baume de soins 100% naturel Ardoix, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Ardoix. Créez votre baume de soins 100% naturel 2021-07-10 14:00:00 – 2021-07-10 15:30:00

Ardoix Ardêche Ardoix EUR 28 35 Avec votre livret de cours, vous découvrez les ingrédients d’un baume, inventez votre recette personnalisée, et réalisez votre baume que vous emportez. 07walrose@gmail.com +33 6 67 42 61 31 http://bioloving.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-24 par Office de Tourisme Ardèche Grand Air

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Ardoix Étiquettes évènement : Autres Lieu Ardoix Adresse Ville Ardoix lieuville 45.19234#4.73693