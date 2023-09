Créez votre badge spécial mangas à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Créez votre badge spécial mangas à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris, 18 novembre 2023, Paris. Le samedi 18 novembre 2023

de 14h30 à 16h00

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit

Dans le cadre des Mordus du manga, les bibliothécaires vous proposent de créer un badge pour mettre en avant votre personnage de manga favori !

A partir de 7 ans, sur inscription à partir du 18 octobre Amateurs de mangas, venez fabriquer des badges à l’image de vos personnages préférés ! Que vous soyez fan de One Piece, de Chi ou de Spy x Family, chacun repartira avec les badges qu’il lui plaît ! Cet atelier est proposé dans le cadre des Mordus du manga, n’hésitez pas à vous y inscrire aussi si vous aimez les mangas ! A partir de 7 ans Ouverture des inscriptions le 18 octobre Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris Contact : +33145776340 https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/

bib Andrée Chedid Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Andrée Chedid Adresse 36, rue Emeriau Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Andrée Chedid Paris latitude longitude 48.8500160206342,2.28643097089903

Bibliothèque Andrée Chedid Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/