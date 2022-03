Créez une œuvre et rencontrez l’artiste Lucas Grandin Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

Créez une œuvre et rencontrez l’artiste Lucas Grandin Annecy, 4 mars 2022, Annecy. Créez une œuvre et rencontrez l’artiste Lucas Grandin BP 818 2 place de l’Annapurna Annecy

2022-03-04 18:00:00 18:00:00 – 2022-03-04 19:30:00 19:30:00 BP 818 2 place de l’Annapurna

Annecy Haute-Savoie Participez à la création d’une œuvre ! Rencontrez l’artiste Lucas Grandin, en résidence au Mikado. Il vous invite à créer avec lui des œuvres participatives. Elles prendront la forme de structures en bois, sensorielles, sociales et de rencontre. accueil@lemikado.org +33 4 50 57 56 55 http://www.lemikado.org/ BP 818 2 place de l’Annapurna Annecy

