Créez et boostez votre start-up avec l’incubateur SQY Cub ! SQY Cub, 18 novembre 2021, Guyancourt. Créez et boostez votre start-up avec l’incubateur SQY Cub !

SQY Cub, le jeudi 18 novembre à 14:00

Vous portez un projet d’innovation technologique ou de service ? Vous avez créé une start-up avec une traction marché avérée ? SQY Cub propose une offre unique, en incubation et en accélération, avec un accompagnement à 360° personnalisé, individuel et collectif, et le soutien d’experts thématiques. **Un appel à candidatures est ouvert du mardi 2 novembre au jeudi 2 décembre**. Vous voulez en savoir plus ? inscrivez-vous à cet atelier d’information. _Animé par Valérie Cariou – SQY_

Animé par Valérie Cariou – SQY

