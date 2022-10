Cré’event : Festival du dialogue de la jeunesse du Pays Noyonnais Noyon, 22 octobre 2022, Noyon.

Cré’event : Festival du dialogue de la jeunesse du Pays Noyonnais

Boulevard Cambronne Noyon Oise

2022-10-22 – 2022-10-22

Noyon

Oise

Tu as entre 11 et 30 ans? Viens partager et échanger tes idées d’action le samedi 22 octobre 2022 de 10h00 à 18h00 au Campus Inovia.

Au programme : animations gratuites, ateliers participatifs d’expression, repas offert, navettes gratuites disponibles.

Informations et inscriptions : 03.44.43.17.17 ou contact.creevent@gmail.com

Noyon

