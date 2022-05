Créer votre vélo électrique Retournac Retournac Catégories d’évènement: Haute-Loire

Retournac

Créer votre vélo électrique Le Mazel Ferme les Fromentaux Retournac

2022-06-18

2022-06-18 – 2022-06-18 Le Mazel Ferme les Fromentaux

Retournac Haute-Loire Retournac Formation à l’autonomie par Damien Conte

Informations pour trouver un kit pour faire soi-même son vélo électrique, en fonction de ses moyens et de l’utilisation que l’on souhaite en faire et du vélo que l’on a.

Création de sa batterie sur un autre atelier co.fromentaux@gmail.com Le Mazel Ferme les Fromentaux Retournac

