Créer votre trophée de chasse en récup’ Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Nogent-le-Rotrou

Créer votre trophée de chasse en récup’ Nogent-le-Rotrou, 19 août 2022, Nogent-le-Rotrou. Créer votre trophée de chasse en récup’

111 rue bretonnerie Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir OTs du Perche

2022-08-19 13:30:00 – 2022-08-19 17:00:00 Nogent-le-Rotrou

Eure-et-Loir Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir 10 EUR 10 Venez réaliser votre trophée de chasse tout en récup’, de 13h30 à 17h, en famille, et repartez avec votre œuvre ! Inscription obligatoire. Venez réaliser votre trophée de chasse tout en récup’, de 13h30 à 17h, en famille, et repartez avec votre œuvre ! Inscription obligatoire. +33 2 37 52 15 95 Venez réaliser votre trophée de chasse tout en récup’, de 13h30 à 17h, en famille, et repartez avec votre œuvre ! Inscription obligatoire. la boite à outils

Nogent-le-Rotrou

dernière mise à jour : 2022-06-30 par OTs du Perche

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou Autres Lieu Nogent-le-Rotrou Adresse 111 rue bretonnerie Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir OTs du Perche Ville Nogent-le-Rotrou lieuville Nogent-le-Rotrou Departement Eure-et-Loir

Créer votre trophée de chasse en récup’ Nogent-le-Rotrou 2022-08-19 was last modified: by Créer votre trophée de chasse en récup’ Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou 19 août 2022 111 rue bretonnerie Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir OTs du Perche

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir